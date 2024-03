Nordsee vs. Ostsee: Was macht den Unterschied?

Als Besucher wird man an der Nordsee launig empfangen: Moin! Willkommen am Wattenmeer ! Ein langer Damm, hier heißt er Deich, mit saftig grünen Wiesen baut sich hinter dem kleinen Ort Büsum auf. Er schützt den Ort und seine Bewohner vor den Gefahren der Sturmfluten , die beim täglichen Wechsel der Gezeiten und bestimmten Wetterlagen entstehen können. Bei Ebbe wirkt alles harmlos und friedlich. Wanderungen über den scheinbar unendlich breiten Strand machen barfuß auf dem feuchten Sand Spaß. Weit draußen am Horizont erkennt man die Brandung der Nordsee. An den deichnahen Abschnitten der Strände reihen sich bunt gestreifte Strandkörbe aneinander. Sie schützen vor allem vor dem Wind, der fast ständig weht. Bei einem angekündigten „Land unter!“, einer Sturmflut, werden sie eiligst abtransportiert, um nicht von den Wogen mitgerissen zu werden.

Bei diesen Spaziergängen erfährt man spannende Geschichten von den Guides. Eindringlich gewarnt wird vor zu später Umkehr. Wenn die Flut einsetzt, steigt der Wasserspiegel so rasant an, dass nur mehr der eilige Rückzug auf einem der Rettungs-Pfahlbauten möglich wird, die mitten im Watt in gewissen Abständen zu finden sind. Dort muss man allerdings sechs Stunden warten, bis sich das Meer wieder bei Ebbe zurückzieht.

Ganz anders: Ostsee

An der Ostsee wiederum spielen Ebbe und Flut kaum eine Rolle. Baden und Wassersport wie Segeln oder Windsurfen sind fast immer uneingeschränkt möglich. Strände und Steilküsten im Wechsel prägen die Landschaft. Strandkörbe in bunten Farben sind auch hier zu finden, wie in Travemünde mit seinen weiten Sandstränden. Sie bleiben den ganzen Sommer an ihrem Platz und werden nur nach dem Stand der Sonne oder entsprechend der Windrichtung von Hand im Sand gedreht. Wetterunbilden bleiben an der Ostsee großteils aus, man genießt das Leben am Wasser.

Lebendiges Kiel

Großstadtflair mit diversen Events findet man nur an der Ostsee. In der Landeshauptstadt Kiel lässt sich Kultur auf kleinen Bühnen mit engagierten Künstlern erleben, Geschichte zum Anfassen in verschiedenen Museen. Beim Bummeln entdeckt man Geschäfte jenseits des Mainstreams, kleine Boutiquen kreativer Modedesigner verführen zum Shoppen.