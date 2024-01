Bad Kissingen: Langer Weg des heilenden Wassers

Hier „wandelten“ Könige und Kaiser, so auch Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi, in einer Zeit, in der Heilwasser überaus en vogue war: Trinkkuren und Bäderkultur erlebten ihre Blütezeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Riesige Ensembles an prachtvollen Gebäuden und Brunnen wurden errichtet – hier in Bad Kissingen von König Ludwig I. Beeindruckend, nicht nur für Fans historischer Gebäude, ist die große Kurparkanlage mit ihren wunderschönen Bauwerken und Arkaden.

➤ Mehr lesen: Wo Kaiser, Dichter und Musikgenies zur Kur weilten