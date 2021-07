Wo Kaiser, Dichter und Musikgenies zur Kur weilten

Gastein

Reichenau

, kommt’s einem vor, als würde man gleichzeitig durch Ischl,undstreifen. Das Kurviertel der böhmischen Thermen-Metropole bietet ein einzigartiges Ensemble historischer k. k. Architektur.

Dabei sind die Ursprünge der tschechischen Kurstadt Karlsbad – heute Karlovy Vary – viel älter, sie reichen zurück bis Karl IV., dessen 700. Geburtstag heuer in dem nach ihm benannten Karlsbad gefeiert wird. Er war es, der die Heilkraft der Quellen entdeckte, als er sich – so will’s die Legende – bei einer Jagd an der Hand verletzte. Als die Wunde mit einer sprudelnd heißen Thermalquelle in Berührung kam, verheilte sie innerhalb kürzester Zeit.