Nostalgie im böhmischen Bäderdreieck

Guideführt uns zu Häusern, an denen mitunter Gedenktafeln an berühmte Kurgäste erinnern:, Bach, Beethoven, Casanova. Sie alle tranken das heiße heilende Wasser. Unzählige Schnabelbecher ausPorzellan werden an Ständen zum Kauf angeboten. Spazierend und am schüttsicheren Schnabel saugend flanieren Kurgäste zwischen prächtigen Jugendstilhäusern und Shops. Pelze,, alles da. Für die russische und ukrainische Klientel.ist fest in ihrer Hand. Sie haben gekauft und renoviert. Dennoch bleiben ihre Landsleute jetzt aus, man spricht von 30 Prozent Rückgang.

Während asiatische Gäste in Pferdekutschen das Karlsbader Flair auskosten, marschiere ich ins legendäre Grandhotel Pupp. Grand ist diesem Fall wirklich groß, man kann sich im altehrwürdigen Haus mit ultramodernem Wellnessbereich leicht verlaufen. Ich gönne mir eine "Dort Pupp" – benannt nach dem Hotelgründer, der auch Konditor war. Das Rezept der Pupp-Torte ist geheim, meine Zunge erkennt jedoch Kokosnuss und Becherovka-Kräuterlikör. Mit diesem hochprozentigen Karlsbader Lebenselixier sündigt bei der Trinkkur fast jeder Gast. Becherovka gilt als 13. Karlsbader Quelle, wird sogar an der Kurpromenade an einem überdimensional großen Flaschen-Stand verkauft. Zum Wohl, na zdraví!