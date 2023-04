Urlaub in Deutschland: Acht neue Themenrouten

3. „Auf den Spuren von Römern, Rittern und Nixen“ begeben sich Jung und Alt auf der Familienroute. Es geht in interaktive Museen, in archäologische Parks oder in Ritterburgen. Die Tagestouren führen in acht Tagen ab Frankfurt am Main, Koblenz oder Köln durch Flusslandschaften wie den Rhein zu sieben UNESCO-Welterbstätten.