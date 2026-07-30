Leere Versprechen füllen keine Kassen

Die Nachrichten im südlichen Burgenland sind wenig motivierend. Dabei bräuchte die Region dringend einen Motivationsschub.

Die Phrase „den Wirtschaftsstandort stärken“ klingt für Bewohner des südlichen Burgenlands allmählich hohl. Leere Versprechen schaffen keine vollen Kassen, großzügige Förderungen, wie etwa bei Lenzing in Heiligenkreuz, keine langfristig sicheren Arbeitsplätze, wie man dieser Tage schmerzlich sieht.

Blickt man etwa auf das fast 20 Hektar große Gewerbegebiet an der S7 bei der Abfahrt Rudersdorf, so findet sich dort, einige Jahre nach Beginn der Bewerbung, lediglich der Sitz der Autobahnpolizei, jedoch kein einziger Gewerbebetrieb.

Die in Aussicht gestellten Arbeitsplätze und die Wertschöpfung für die Region sollen angeblich noch kommen, konkret darf man sich derzeit aber nicht allzu viel erwarten. Wie und wodurch die „Stärkung des Wirtschaftsstandorts“ genau umgesetzt werden soll, ist offen.

Beteiligung als Allheilmittel

Im nur 18 Kilometer entfernten Heiligenkreuz wird Lenzing sein Werk schließen, wie am Montag bekannt wurde. Und zwar bereits zu Jahresende. Die Suche nach einem Investor, der das Werk weiterführt und die Beschäftigten übernimmt, könnte schwierig werden.