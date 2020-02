Steh endlich auf! Täglich grüßt das Erziehungsmurmeltier

Liebe Eltern,

Schlafentzug ist Folter und wenn Babys keinen guten Schlafrhythmus bekommen, treibt das Eltern an den Rand des Wahnsinns. Noch schlimmer als Probleme beim Einschlafen sind Schwierigkeiten beim Durchschlafen, weiß ich aus Erfahrung: Mitten in der Nacht mit einem Baby am Arm endlose Runden drehen, zehrt an den Nerven. Wir laden daher unsere Leserinnen und Leser ein, bei der 3. KURIER Family-Lounge mit Schlafberaterin Doris Fink über ihre Probleme und Lösungen zu reden (siehe ganz unten).

Irgendwann ist die Zeit vorbei, in der wir unter Schlafmangel leiden, weil die Kinder nicht schlafen. Dann kommen sie in die Schule und es wird noch schlimmer. Wir leiden unter Schlafmangel, weil sie früh aufstehen und pünktlich in der Klasse sein müssen. Experten warnen, dass 8 Uhr Schule oder am Land sogar früher eine Belastung für alle ist. (Ich merke das jeden Morgen, wenn der Wecker läutet.) Schulen, die sich Gedanken machen, ändern das, zeigen einige Beispiele und spannende Interviews mit Direktorinnen.

Aus Prinzip länger schlafen. Nicht nur, aber auch. Das größte Problem mit dem Frühaufstehen haben jedoch Jugendliche. In der Pubertät stellt sich alles Mögliche im Körper um, auch ihr Schlafbedürfnis. Es wird mehr und es findet nicht mehr dann statt, wenn die Schule es vorsieht. Einfach früher schlafengehen funktioniert nicht - aus Prinzip und wegen des Biorhythmus.

Ich kann das verstehen und habe daher aufgehört, mit meinem 13-jährigen Sohn über die Minuten zu streiten, die er früher beim Frühstück sein soll. Denn das schnellere Aufstehen belastet ihn so sehr wie wenn er in der Früh nichts isst. Davor warnen Experten natürlich auch. Aber immerhin ersparen wir uns den täglichen Streit. Weil der ruiniert uns auf jeden Fall den Start in den Tag.