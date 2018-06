Schulsprecher: "Das Handy stört die Gemeinschaft"

Sophia Dobesberger: Unsere Schule, die BAfEP de la salle, gibt es erst seit zwei Jahren. Anfangs haben die Lehrer versucht, so wenig Regeln wie möglich aufzustellen und uns Schüler die Verantwortung überlassen. Nur im Unterricht war es nicht erlaubt. Es hat aber überhandgenommen und dann haben sich die Schüler gewünscht, dass es klarere Regeln und Konsequenzen gibt. Es stört die Gemeinschaft, wenn jeder nur bei seinem Handy ist. Das haben wir in unserem Selfie-Meeting diskutiert, einem wöchentlichen Zusammentreffen der ganzen Schule. Im Unterricht ist es Tabu, da muss es in der Tasche sein. Das Hand auf einem Platz in der Klasse sammeln, hat sich aber nicht bewährt. Nur bei unserer Deutschlehrerin müssen wir die Handys vor der Stunde abgeben. In Musik schauen wir oft Liedertexte nach oder in anderen Fächern spielen wir ein Kahoot-Quiz. Wenn das Handy im Unterricht gesehen wird, wird es abgenommen. Das klappt jetzt gut. Das Handy-Abgeben ist auch eine Konsequenz, wenn man sich an andere Schülerpflichten nicht hält. Dann bringt man es ins Lehrerzimmer, dort wird es beschriftet und in eine Lade gelegt. Das Handy hat man gerne, es lenkt aber auch ab.

Petrit Miftari: In der Wasagasse haben wir vor etwa fünf Jahren die handyfreie Pause eingeführt. Damals sind die Unterstufen-Kinder immer mit ihren Handys am Gang gesessen. Ich war damals in der zweiten Klasse und es war wirklich arg. Im Schulgemeinschaftsausschuss haben die Schülervertreter das Thema aufgebracht. Sie hatten vorher Umfragen bei den Schülern gemacht und die waren eigentlich dafür – außer die vierte Klasse, die hat einen Gegenpetition gemacht. Das Handy muss in der Tasche verwahrt werden. Beim ersten Mal wird ein Schüler verwarnt, beim zweiten Mal muss er es für den Tag im Sekretariat abgeben, wenn es öfter vorkommt, müssen die Eltern das Handy abholen. Die Oberstufe wurde nur ersucht, vorbildlich damit umzugehen.

Kevin Xia: Bei uns in der Anton-Krieger-Gasse wurde auch vor zwei Jahren ein Handyverbot für die Unterstufe und die fünfte Klasse im SGA beschlossen, also bis zum Ende der Pflichtschule. Für die Fünfte wurde es dann wieder aufgehoben und es gilt in der Unterstufe. In der Oberstufe ist es lockerer.

Dobesberger: Man redet nicht mit den Leuten, sondern ist am Handy, kommuniziert mit den Freunden außerhalb der Schule, es wird viel gefilmt und auf Snapchat gepostet. Das sehen manche lockerer und andere finden es gar nicht, bei den Stories von anderen aufzuscheinen. Das kann schon auch mal zu Streits führen. An einem Nachmittag wurden aus einem bestimmten Grund alle Handys in der Schule eingesammelt und das war total nett, als alle zusammen gechillt haben.

Xia: Bei uns bildet sich beim Computer in der Klasse traditionell eine größere Gruppe zum Spielen. Ab und zu schaut man aufs Handy und checkt Nachrichten. Aber in der Unterstufe sperren sich jetzt manche in den Toiletten ein und spielen in der Pause.

Wo sind die Unterschiede zwischen Unter- und Oberstufe?

Xia: Viele jüngere Kinder spielen am Handy und wollen dann mit niemandem reden. Das wird bei den Größeren viel weniger, Social Media ist immer noch wichtig, aber nicht mehr dieses Hinstarren auf den Bildschirm.

Dobesberger: Je älter man wird, desto kann man es wertschätzen, dass das Leben auch außerhalb des Handys existiert. Wenn man gerade erst oder vor wenigen Jahren ein Handy bekommen hat, ist es ein urcooles Gadget. Daran gewöhnt man sich dann.

Miftari: Als das Handyverbot kam, war ich geschockt, aber dann fand ich es ok. Und ich finde, es ist die Pflicht der Schule, den Kindern den richtigen Umgang mit dem Handy beizubringen – und da gehört auch eine Pause dazu. Sonst kann man sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Ich schalte jetzt manchmal das Handy sechs Stunden aus.