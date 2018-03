Handyfreie Schule: „Das zwingt uns, sozial zu sein“

Nirgends auf den Gängen tippt, telefoniert oder schaut jemand nach aufs Display. Warum, erfährt man einen Stock höher: „Das Handy ist kein Teufelszeug. Aber man muss lernen damit umzugehen, damit es nicht zum Teufelszeug wird“, sagt Monika Auböck, Direktorin der Schule. Sie hat sie vor einigen Jahren mit Eltern und Schülern beschlossen, dem Handy in der Schule so wenig Raum wie möglich zu geben – also fast keinen.

Wie das in der Praxis aussieht? Ganz einfach: Während der Stunde muss das Smartphone in Spind oder Schultasche sein, und in der Pause ist es nur in der Klasse erlaubt – und da ohne Ton. Auf den Gängen ist es ohnehin verboten, dort sollen die Kinder kommunizieren und sich bewegen; und der Montag ist handyfrei: „Das ist eine Auszeit vom Handy“, sagt sie.