Macht das Handyverbot Schule?

Die Antwort war damals eine simple: ein komplettes Verbot. Beschlossen wurde – auch auf Druck des jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder –, dass im Unterricht und in den Pausen keine Handys benutzt werden dürfen.

Jetzt, elf Jahre später, hat sich der Wind allerdings gedreht. Jetzt wird am Komplettverbot gerüttelt – und zwar mit durchaus plausibel klingenden Argumenten: Das Verbot zeige viel zu wenig Wirkung, weil viele Schüler ihr Handy trotzdem anhätten, argumentieren SPD und Grüne. Das sind Stimmen, die man auch in Frankreich hört: Dort stößt Emmanuel Macrons Wahlversprechen, ab Herbst alle Handys vor Schulbeginn einzukassieren, auf viel Widerstand. Die Grundfrage lautet: Wie sollen das denn funktionieren? „Wir können ja nicht jeden Morgen wie am Flughafen die Taschen durchwühlen und Telefone raussammeln“, sagt sie Lehrergewerkschaft.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des deutschen Lehrerverbands, sieht das ähnlich. Er selbst leitet eine Schule im bayerischen Deggendorf; eine „kreidefreie“, wie er sagt: Dort wird voll digital unterrichtet. Das Handy sollte freilich trotzdem ausbleiben – sollte , wohlgemerkt: „Oft liegt es stummgeschaltet in der Bank, und die ganz Schlauen sehen auf ihrer Smartwatch, was am Handy los ist“, sagt er zum KURIER. Als Lehrer sei man da machtlos: „Alle Taschen durchbuddeln macht ja auch keinen Sinn“, sagt Meidinger.