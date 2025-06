Pride Month: Zwischen heiligem Schein und Scheinheiligkeit

Als schwuler Mann , der aus seiner Sexualität nie ein Geheimnis machte, ist es schön – das gebe ich gerne zu –, in einem Meer aus Sichtbarkeit und öffentlicher Anerkennung zu baden. Das lässt tatsächlich ein Gefühl des Stolzes, eben "Pride", in mir aufkommen, obwohl es das streng genommen gar nicht sollte, denn Sexualität ist naturgegeben und nichts, was ich mir erarbeitet habe.

Es geht gar nicht darum, ob wir "alle gleich sind" oder doch verschieden. Eine Grundsatzdiskussion übrigens, die bereits die Homosexuellenbewegung in den 1960ern prägte. Es geht darum, buchstäblich das allumfassende Recht zu haben, man selbst zu sein. Sich selbst nicht verleugnen zu müssen. Erlauben Sie mir als "Harry Potter"-Fan folgendes Zitat: Im Einklang mit der eigenen Seele zu sein ist die größte Magie, zu der ein Mensch im Stande ist. Eine seelische Disharmonie jedoch ruft ganz schnell Dementoren und Todesesser auf den Plan. In der Muggelwelt sagt man auch Depression oder gar Suizidgedanken dazu.

Doch die Menschheitsgeschichte lehrt mich etwas anderes, belehrt mich eines besseren. Denn hart erarbeitet hat sich die LGBTQIA+ -Community in den letzten Jahrzehnten so einiges – nicht nur den (für Laien durchaus verwirrenden) Buchstabensalat, sondern auch das Recht, die Liebe zum Partner, zum Seelenmenschen, nicht nur hinter verschlossenen Türen zum Ausdruck bringen zu dürfen. Vor dem Standesamt dieses Miteinander auch rechtlich geltend machen zu können. Und sich nicht verstellen zu müssen, weil man strafrechtliche Konsequenzen befürchtet. Auch wenn noch so einiges zu tun ist.

Auch das Argument, dass sexuelle Vorlieben Privatsache sind und nicht an die Öffentlichkeit gehören, ist auf den zweiten Blick ein Trugschluss und auch nur eine andere Variation von Homophobie – oder auch Unwissen: denn mit dieser Aussage reduziert man Homosexualität auf das Sexuelle, auf das, was im Schlafzimmer so passieren mag.

Mit Kommentaren in den sozialen Medien á la "Sollen sie tun, was sie wollen, jedem das seine, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Tun die Heteros ja auch nicht!" könnte man ganze Bücher füllen. Doch genau das ist Homophobie aus dem Lehrbuch, denn die Message ist überdeutlich: Toleranz und Akzeptanz sind nur dann gegeben, wenn sie mit Unsichtbarkeit "des Anderen" einhergehen. Das schließt sich jedoch schon per definitionem aus. Würde man bei einem sich auf der Straße küssenden Hetero-Pärchen, einer Hetero-Sexszene im Film ebenso reagieren?

Was du sehen kannst, kannst du auch sein

Entschuldigen Sie bitte ebenso folgende Weisheit, die Sie bestimmt schon oft – vor allem im Pride Month – gehört haben: Sichtbarkeit kann Leben retten. Aber es ist nun mal tatsächlich so. Repräsentationen des eigenen Selbst in der Öffentlichkeit zu sehen, macht einem deutlich: Ich bin nicht alleine. Es gibt andere Menschen wie mich. Es ist okay, wie ich bin. Ich habe einen Platz in der Gesellschaft. In der Welt. Weil, das hat bereits Meghan Markle im Interview mit Oprah Winfrey gemeint: "Was du sehen kannst, kannst du auch sein."

Sichtbarkeit kann zudem im besten Falle dabei helfen, Barrieren abzubauen. Menschen, die im Alltag nichts mit nicht-heteronormativen Sexualitäten zu tun haben, mit diesem Thema vertraut machen. Denn es ist in Ordnung, über etwas nicht Bescheid zu wissen, vor allem dann, wenn man damit (gemeinhin) "eh nichts zu tun" hat. Es ist auch okay, Angst zu haben vor dem, was man nicht kennt. Das ist menschlich. Man kann dagegen aber etwas tun. Nämlich aufklären.

Doch was nicht okay ist, ist Intoleranz. Diskriminierung. Ausgrenzung. Anderen Menschen das Recht auf Menschenrechte absprechen zu wollen. Denn Minderheiten sind keine Randgruppen, sondern gehören in die Mitte der Gesellschaft. Und nein, Minderheiten nehmen der mehrheitlichen Bevölkerung auch nichts weg – außer vielleicht den Autofahrern die Wiener Ringstraße einmal im Jahr bei der Regenbogenparade. Und sogar hier ist eigentlich jede/r willkommen (außer die Autofahrer, sorry).

Kurz: Die Gefahr liegt im grauen Einerlei, nicht in der bunten Vielfalt.