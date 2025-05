Von 31. Mai bis 15. Juni 2025 wird Wien wieder zum Schauplatz der Vienna Pride, Österreichs größter LGBTIQ-Menschenrechtsveranstaltung.

Der bunte Höhepunkt ist die 29. Regenbogenparade am 14. Juni. Die Veranstalter rechneten mit insgesamt 300.000 Besucherinnen und Besuchern. "Wir in Wien stehen Schulter an Schulter mit der LGBTQIA+-Community - Seite an Seite mit allen, die für Sichtbarkeit, gleiche Rechte und ein Leben in Würde kämpfen", sagte Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS).