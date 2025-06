Pinkwashing: Wenn Pride und Regenbogen zum Marketingag werden

Zwar bringe es der Queer-Bewegung und ihren Anliegen mehr Sichtbarkeit , wenn Unternehmen in der Öffentlichkeit oder im Netz die Regenbogenflagge zeigen, jedoch reiche das nicht aus, wenn keine tatsächlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung queerer Menschen, etwa in Form von Quoten bei der Besetzung von Stellen, gesetzt werden.

Im Juni, dem sogenannten Pride Month , nimmt die Menge an sichtbaren Regenbögen in der heimischen Wirtschaftslandschaft seit einigen Jahren stark zu – und mit ihr das Pinkwashing.

Von außen sei meist schwer erkennbar, ob Unternehmen sich tatsächlich für LGBTQIA+-Rechte einsetzen, oder das nur von sich behaupten. Burger rät Verbrauchern dazu, sich im Internet über Firmen zu informieren. So lasse sich etwa herausfinden, ob Unternehmen auch in anderen Monaten queere Rechte thematisieren . ´

In der Vergangenheit standen etwa einige Autohersteller in der Kritik, ihre Logos im Netz und auf Social Media in westlichen Staaten durch einen Regenbogen zu ersetzen, während sie die Logos in Ländern wie Russland oder Saudi-Arabien, wo die LGBTQIA+-Rechte stark eingeschränkt sind, nicht veränderten.

Auch das Sortiment passen viele Unternehmen dem jeweiligen Markt an. Der US-Onlineriese Amazon, der sich in der Vergangenheit häufig als Unterstützer der Queer-Community präsentiert hatte, soll Medienberichten zufolge bereits vor Monaten sein LGBTQIA+-Angebot in den Vereinten Arabischen Emiraten aus Angst vor Sanktionen zensiert haben.

Konservative Politik verunsichert einige Betriebe

In den USA ziehen ebenfalls immer mehr Unternehmen ihre öffentliche Unterstützung für die Queer-Community zurück. Schuld ist unter anderem die konservative Politik von US-Präsident Donald Trump.

Hunklinger nennt als Beispiel die Coffeeshop-Kette Starbucks, die in den US-Filialen heuer auf Pride-Dekorationen verzichtet habe. Hierzulande tritt der Konzern wiederum als Sponsor der Vienna Pride, der größten Veranstaltung für Queer-Rechte Österreichs, auf.