Sanktionen gegen Ungarn: Pride-Parade als politische Kampfzone

Mit dem aktuellen Brief aber scheint das Artikel-7-Verfahren wieder Fahrt aufzunehmen. Möglich wäre auch die Blockade weiterer EU-Gelder für Ungarn, die die EU-Kommission veranlassen könnte. Schon jetzt muss Ungarn wegen Bruch des EU-Rechts, etwa in der Migrationspolitik, auf Dutzende Millionen Euro verzichten.

20 EU-Staaten, darunter auch Österreich, haben einen Brief unterschrieben, in dem man sich nicht nur "tief besorgt" über das Vorgehen der Orban-Regierung zeigt, sondern auch die EU-Kommission auffordert, im Extremfall alle rechtlich möglichen Maßnahmen gegen Ungarn zu ergreifen.

Vorerst aber beschränkt sich die Kommission auf Ermahnungen und kritische Kommentare. Wie Brüsseler Medien berichten, sollen in der Kommission interne Vorgaben im Umlauf sein, die Zurückhaltung gegenüber Ungarn anordnen. Man will im Vorfeld wichtiger Entscheidungen beim kommenden EU-Gipfel im Juni Orban offensichtlich nicht weiter herausfordern und weitere politische Blockaden provozieren. Präsidentin Ursula von der Leyen jedenfalls hat ihre Kommissare laut diesen Medienberichten gebeten, nicht zur Pride Parade nach Budapest zu fahren. Die Kommission dementiert.

Schilling will dabei sein

Für viele EU-Parlamentarier ist das Vorgehen der Kommission trotzdem halbherzig. Sie fordern mehr Härte gegen Ungarn, allerdings nur in Protestnoten aus Brüssel.

Noch entschlossener geben sich einzelne EU-Parlamentarier. Sie wollen das Verbot der Veranstaltung am 28. Juni ignorieren und an der Pride in Budapest teilnehmen. Eine der Abgeordneten ist die Österreicherin Lena Schilling. Die Grüne, die sich für die Rechte der queeren Community in Ungarn einsetzt, kritisiert die EU-Kommission aber auch die österreichische Bundesregierung für ihr zögerliches Vorgehen. Ungarn müssten rasch und konsequent EU-Gelder entzogen werden.