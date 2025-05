Chinas Geld fließt wieder nach Europa - vor allem nach Ungarn

Von Hamburg bis Piräus: Europas Häfen in chinesischer Hand

Alleine ein Drittel davon ging an jenen Staat, der sich seit Jahren als Chinas treuester Partner in Europa hervortut: Ungarn . Mit 3,1 Milliarden Euro erhielt das Nachbarland mehr Geld aus Peking als Deutschland, Großbritannien und Frankreich zusammen. Zufall ist das keiner.

Bis 2024. Im Vorjahr kam das chinesische Geld im großen Stil zurück, wie das deutsche Mercator-Institut für Chinastudien (MERICS) in einer gemeinsamen Studie mit dem US-Thinktank Rhodium Group (Rhg) analysierte: Rund zehn Milliarden Euro investierten chinesische Konzerne 2024 in Europa, es ist der erste und gleichzeitig größte Anstieg seit acht Jahren.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán propagiert seit Jahren die „Öffnung nach Osten“ und hat politische Schritte gesetzt, um sein Land für chinesische Investoren attraktiver zu machen: Budapest vergibt hohe Förderungen für neue Batterie- oder E-Auto-Fabriken – genau jene Branche also, die in China gerade boomt.

Kein Wunder, dass die deutsch-amerikanische Forschergruppe vier der fünf größten chinesischen Investitionsprojekte in Europa 2024 in Ungarn verortet. Es sind drei „Gigafabriken“ der Batteriehersteller CATL, Sunwoda Electronic und Eve Energy sowie eine der chinesischen E-Auto-Marke BYD.

Es gibt rationale wirtschaftliche Gründe dafür, dass sich diese Firmen gerade jetzt in Europa niederlassen. Die europäische Autobranche steckt in der Krise, zu ihrem Schutz hat die EU im Vorjahr Strafzölle von bis zu 45 Prozent des Kaufpreises gegen aus China importierte E-Autos in Kraft gesetzt. Diese Zölle umgehen chinesische Firmen, wenn sie ihre Autos innerhalb der EU produzieren.

Die Entscheidung für Ungarn fällt aus politischem Kalkül

Würden chinesische Hersteller ausschließlich rational handeln, hätten sie sich wohl in den klassischen Auto-Nationen Deutschland oder Italien niedergelassen, wo ganze Industrieviertel auf die dahinterstehende Logistik ausgelegt sind. Oder in Polen, wo die Löhne ähnlich niedrig sind wie in Ungarn, die Wirtschaft aber stärker im Aufschwung ist.

Die Entscheidung für Ungarn ist, das legt die Analyse nahe, in erster Linie politisch. Außerhalb Europas nutzt Chinas Regierung Investitionsangebote längst als Druckmittel, um andere Staaten dazu zu bringen, in ihrem Sinne zu handeln.