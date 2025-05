Österreich ist 16. queerfreundlichstes Land der Welt

Zum ersten Mal seit einigen Jahren verbesserte sich Österreich in der heurigen „Rainbow Map“ und belegt nunmehr Platz 16 (2024: Platz 20) und damit immer noch hinter Ländern wie Irland, Deutschland oder den Top-Plätzen Malta, Belgien und Island. Malta wurde bereits zum 10. Mal auf den ersten Platz gewählt.

Bereits zum 17. Mal veröffentlichte der europäische Community-Dachverband ILGA Europe die alljährliche „Rainbow Map“. Diese Auswertung der Lage für queere Menschen in den einzelnen europäischen und asiatischen Staaten (insgesamt 49) zeigt Jahr für Jahr aktuelle Entwicklungen, wichtige Fortschritte, aber auch Gefahren für die Menschenrechte von LGBTIQ+ Personen auf.

Konkret zeigt die Rainbow Map, dass Österreich insbesondere in den Bereichen „Equality & Non-Discrimination“, sowie bei Schutz queerer Schutzsuchender und den Rechten intergeschlechtlicher Personen noch Nachholbedarf hat. Am schlimmsten schneidet die Republik aber beim Thema „Hate Crime & Hate Speech“ ab.

Die Gleichstellung von LGBTIQ+ Personen ist laut ILGA Europe in Österreich nur zu knapp 54 Prozent umgesetzt (2024 waren es 49,6 Prozent). Es wird aber auch festgehalten: "Nur Österreich hat den Schutz vor Diskriminierung durch Änderungen des Bundesgleichbehandlungsgesetzes erweitert."

Für den Vorsitzenden der sozialdemokratischen LGBTIQ+ Organisation SoHo, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, ist die leichte Verbesserung der Lage Österreichs ein wichtiger Schritt, kann aber nur der Anfang einer umfassenden Gleichstellungspolitik sein:

„Nach dem Stillstand der letzten Jahre hat sich die neue Bundesregierung ein breites Programm zur Stärkung der Vielfalt und der Menschenrechte auferlegt – genau das werden wir jetzt Stück für Stück umsetzen. Der rechte Kulturkampf gegen Menschenrechte und die Zunahme von Hate Crime sind, wie wir am tragischen Beispiel des im März aufgeflogenen Netzwerks rechtsextremer LGBTIQ+ Feinde, eine Gefahr nicht nur für queere Menschen, sondern für das Zusammenleben in unserer Republik. Die Rainbow Map 2025 zeigt uns deshalb zurecht auf, in welchem Bereichen Österreich noch großen Aufholbedarf hat!“