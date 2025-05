Schwuler Lehrer wird von Schülern gemobbt

Der Fall macht inzwischen Schlagzeilen: Ein homosexueller Lehrer an einer Volksschule in Berlin-Moabit ist nach eigenen Angaben von Schülern monatelang beschimpft, beleidigt und gemobbt worden. "Schwul ist ekelhaft", habe er zu hören bekommen. Muslimische Schüler hätten über ihn gesagt, er sei eine "Familienschande", er werde "in der Hölle landen", sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Der Mann, der als pädagogische Unterrichtskraft an der Carl-Bolle-Grundschule mit rund 325 Kindern im Bezirk Mitte arbeitet und insbesondere Schüler mit Förderbedarf unterstützt, schilderte seine Erfahrungen in einem Satz: "Ich lebe in einem Albtraum." Die Märkische Oderzeitung hatte im Februar darüber berichtet. Die Schulleitung reagierte auf dpa-Anfrage nicht.