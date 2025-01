Aus Homophobie zu Tode geprügelt: Hohe Haftstrafen für junge Täter

Der Fall erregte in ganz Spanien Aufsehen: Der 24-jährige Krankenpfleger Samuel Luiz wurde im Sommer 2021 vor einem Nachtklub in der nordspanischen Stadt A Coruña zu Tode geprügelt - aus homophoben Gründen .

Nun hat das Provinzgericht von A Coruña vier junge Männer, die am 24. November von der neunköpfigen Geschworenenjury des Mordes an Samuel Luiz für schuldig befunden worden waren, zu insgesamt 74,5 Jahren Haft verurteilt.

13 Angreifer ausgeforscht

Luiz wurde in Brasilien geboren, lebte aber seit seiner Kindheit in Spanien. Er arbeitete als Krankenpfleger und war homosexuell. Am 3. Juli 2021 wurde er in der galicischen Stadt La Coruña von einem Mob angegriffen und tödlich verletzt.

Anhand von Zeugenaussagen und Handyaufnahmen konnte der Tathergang rekonstruiert werden: Luiz, der mit einer Freundin gegen 3 Uhr morgens einen Nachtklub zum Rauchen verließ, rief eine Freundin per Video an und filmte die Straße, wovon sich ein Paar belästigt fühlte. Ein Mann schlug laut Zeugenaussagen mit den Worten "Entweder du hörst auf zu filmen oder ich bringe dich um, du Schwuchtel“ auf ihn ein. Nachdem die Prügelei kurzzeitig beendet werden konnte, kehrte der Angreifer mit weiteren Personen zurück, verfolgte Luiz und griff in mehrfach an.

Der Mob prügelte Luiz zu Tode. Er starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.