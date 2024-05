In Österreich werden mehr LGBTIQ-Personen belästigt als im EU-Schnitt

LGBTIQ-Personen in Europa werden einer Umfrage zufolge häufiger mit Gewalt, Belästigungen und Mobbing konfrontiert als früher. Mit ihrer eigenen sexuellen Identität gehen Menschen hingegen offener um.

Trotzdem passiert, was viel zu häufig Realität ist. Sie werden beschimpft, ihnen wird Gewalt angedroht. Diskriminierung und Belästigung aufgrund der Identität oder sexuellen Orientierung ist für viele Menschen in Europa leider gelebte Realität.

Zwei junge Männer verlassen gegen 22:00 ein Kino in der Wiener Innenstadt. Sie sind ein Paar - allerdings deutet nichts darauf hin. In der Öffentlichkeit werden nie Zärtlichkeiten ausgetauscht. Sogar Händchenhalten beschränkt sich auf unbeobachtete Momente, die eigene Wohnung oder Lokale, die explizit LQBTIQ+-freundlich sind.

Das zeigt eine Online-Befragung von mehr als 100.000 Personen der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) in Wien, die am Dienstag vorgestellt wurde. Insgesamt lassen die Ergebnisse "Anzeichen für zögerliche Fortschritte erkennen", hieß es in einer Pressemitteilung.