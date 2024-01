Amnesty beklagt dramatische Verschlechterung für LGBTQ-Menschen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat vor zunehmender gesetzlicher Diskriminierung gegen LGBTQ-Menschen in mehreren afrikanischen Ländern gewarnt. Vergangenes Jahr seien in vielen Ländern Afrikas LGBTQ-Organisationen verboten und Versammlungen aufgelöst worden, erklärte die Referentin für Afrika bei Amnesty in Deutschland, Franziska Ulm-Düsterhöft, am Dienstag.

➤ Mehr lesen: Warum der politische Hass auf Homosexuelle in Afrika wächst

"Übergriffe auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Menschen sowie Verhaftungen sind an der Tagesordnung", fügte Ulm-Düsterhöft hinzu. Amnesty zufolge kriminalisieren 31 afrikanische Länder einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Als Beispiel nennt die Organisation Uganda, wo im Mai eines der weltweit strengsten Gesetze gegen Homosexuelle verabschiedet wurde.

Doch auch in Ländern wie Ghana seien LGBTQ-Menschen "bereits jetzt einer ganzen Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt". Auch dort könnte das Parlament demnach bald "einen der schärfsten Gesetzentwürfe" gegen LGBTQ "auf dem gesamten Kontinent" verabschieden.

➤ Mehr lesen: Homosexuellen in Uganda droht die Todesstrafe