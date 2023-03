Homosexuellen in Uganda droht die Todesstrafe

Aufgeheizte Stimmung

Wie aufgeheizt die Stimmung in Uganda ist, zeigte das Verhalten der Parlamentarier wĂ€hrend der Aussprache am Dienstag. Eine Parlamentarierin forderte: "Homosexuals should be castrated." Im Englischen kann dies sowohl bedeuten, Homosexuelle zu sterilisieren als auch zu kastrieren. Fox Odoi-Oywelowo, einer der wenigen Parlamentarier, die Kritik an dem Gesetz Ă€ußerten, wurde von seinen Kollegen ausgepfiffen. In einer frĂŒheren Version des Gesetzes war die Todesstrafe noch nicht vorgesehen, wĂ€hrend der Parlamentsdebatte wurde eine entsprechende Klausel jedoch noch aufgenommen.

Sam Ganafa, Leiter der ugandischen Schwulenrechtsgruppe Spectrum ruft die Mitglieder der LGBTQ-Community jetzt zu Vorsicht auf: "Jeder ruft nach unserer Verfolgung. Mitglieder des muslimischen Glaubens rufen sogar zu unserem Tod auf." Schon jetzt verlören Schwule und Lesben ihre Arbeit oder seien obdachlos, weil Vermieter sie wegschicken. Jetzt wĂŒrden die Angriffe noch zunehmen. Die englische AbkĂŒrzung LGBTQ steht fĂŒr Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen und queere Menschen.

Homophobes Klima

"Mit diesem Gesetz bleibt uns nichts anderes ĂŒbrig als Angst und Gefahr. Der beste Weg ist, dieses Land zu verlassen", sagte eine 23-jĂ€hrige Trans-Frau am Mittwoch der dpa. Vor zwei Wochen wurde sie von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen, die ihr drohten, ihre Hoden zu entfernen, um sie "zu einer richtigen Frau zu machen".

Auch in anderen LĂ€ndern Ostafrikas verschĂ€rfte sich zuletzt das Klima fĂŒr homosexuelle Menschen. Kenias PrĂ€sident William Ruto, ein bekennender Christ, sagte Anfang MĂ€rz, HomosexualitĂ€t habe in seinem Land keinen Platz. In fast allen LĂ€ndern Ostafrikas drohen Homosexuellen Haftstrafen, in Somalia sogar die Todesstrafe.

In Afrika insgesamt haben christliche oder muslimische Glaubensvorstellungen noch immer große Bedeutung. Viele Menschen sind der Meinung, HomosexualitĂ€t passe nicht mit den traditionellen Moralvorstellungen zusammen. Hinzu kommt, dass afrikanische Politiker immer wieder behaupten, HomosexualitĂ€t sei eine Ideologie des Westens, die Afrika aufgedrĂŒckt werden solle.