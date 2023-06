LGBTIQ+-Gesundheitsbericht: 89 Prozent haben Diskriminierung erlebt

Fast neun von zehn queeren Personen in ├ľsterreich sind in den vergangenen Jahren mit Diskriminierung konfrontiert worden. Das geht aus dem "LGBTIQ+ Gesundheitsbericht" hervor. "Diskriminierung macht krank. Man muss etwas dagegen tun", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Gr├╝ne) bei der Studienpr├Ąsentation am Mittwoch in Wien. Die Wahrnehmung der eigenen Gesundheit sei in der Community zudem deutlich schlechter als in der Gesamtbev├Âlkerung.

29 Prozent der Befragten bewerteten den eigenen Gesundheitszustand als mittelm├Ą├čig, weitere elf Prozent als schlecht oder sehr schlecht. Bei der ├ľsterreichischen Gesundheitsbefragung 2019 lagen die Durchschnittswerte bei 19, beziehungsweise sechs Prozent. Von den 89 Prozent, die von Diskriminierung betroffen waren, f├╝hrten das drei Viertel auf ihre sexuelle Orientierung zur├╝ck.

