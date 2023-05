LGBTQ+ in Österreich: Als Hetero im Job erfolgreicher

Sexuelle Orientierung preisgeben

"Viele Berufstätige glauben, dass sie erfolgreicher wären, wenn sie ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz nicht preisgeben. Sie sind zurückhaltend dabei, mit allen Aspekten ihrer Persönlichkeit, aufzutreten. Aber gerade darin sollten Firmen ihre Mitarbeiter:innen bestärken. Denn Authentizität und Offenheit führen nicht nur zu höherer Zufriedenheit, sie reduzieren auch die Fluktuation - und das ist in Zeiten des 'War for Talent', des wettbewerbsentscheidenden Fachkräftemangels, besonders wichtig", so Lukas Haider, Leiter des Wiener BCG-Büros. Sein Tipp: "Wer den Turbo in Richtung Diversität zündet, investiert in die Zukunft des eigenen Unternehmens."