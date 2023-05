Pride Parade in St. Pölten: Stadt hisst "Progress Pride"-Fahne

Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch heute ein Rahmenprogramm mit Infoständen am Rathausplatz geben, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Im letzten Jahr zählte die Pride Parade rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das möchten die Veranstalterinnen und Veranstalter heuer übertreffen: “Dieses Jahr haben wir uns als Ziel gesetzt, doppelt so viele und doppelt so laut zu sein”, sagt Beneder.

Erstmals Fahne gehisst

Aus Anlass der Pride Parade setzt heute auch die Stadt St. Pölten ein Zeichen: Erstmals wurde die "Progress Pride"-Fahne am Rathaus gehisst. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Regenbogenfahne.