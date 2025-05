Vienna Pride: Wien ab heute im Zeichen des Regenbogens

Es wird wieder bunt in Wien. Ab heute, Samstag, geht bis inklusive 15. Juni die Vienna Pride über die Bühne. Das Highlight ist wie jedes Jahr die Regenbogenparade, die heuer zum 29. Mal stattfindet und bei der von den Veranstaltern mehr als 300.000 Menschen erwartet werden.

Dieser Andrang mache einmal mehr deutlich, dass „Wien eine weltoffene Stadt ist, in der alle Menschen ihre Lebensentwürfe frei und sicher ausleben können. In Zeiten wie diesen ist das ein starkes und notwendiges Zeichen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zum KURIER.

In besagten Zeiten wie diesen wird in Budapest etwa die LGBTIQ-Parade verboten. Doch nicht nur in Ungarn, sondern auch in anderen Ländern käme es bereits zu massiven Rückschritten“, erklärte Vienna-Pride-Veranstalterin Katharina Kacerovsky-Strobl bei der Präsentation. „Jede Person, die die Vienna Pride unterstützt, stellt sich dem entgegen und trägt dazu bei, unsere Gesellschaft offener und gerechter zu machen.“