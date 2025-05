ESC 2026: Startschuss für das Rennen um die Gastgeberstadt

Die Anwärterstädte kündigten freilich an, bei einem Rennen an den Start zu gehen, für das bis dato weder der Streckenverlauf, noch die Teilnahmekosten und nicht einmal das Austragungsdatum feststeht. Es fehlen schlicht noch die Anforderungen der Europäischen Rundfunkunion (EBU) , die den Eurovision Song Contest (ESC) veranstaltet, an ORF, Host City und Eventlocation .

„Der Bewerberprozess für die Host City des ESC 2026 startet voraussichtlich kommende Woche“, heißt es auf KURIER-Anfrage vom ORF. Details zum weiteren Fahrplan will man vorerst noch nicht kommunizieren.

2014 nach dem Sieg von Conchita Wurst mussten die Städte ihr Angebote bis Ende Juli einreichen. Anfang August – drei Monate nach dem ESC – stand der Sieger Wien fest.

Innsbrucker Gemeinderat disktutierte über Sinn und Unsinn

Vorerst wird nicht zuletzt die Kostenfrage politisch ins Blaue diskutiert, auch wenn im Hintergrund bereits an Konzepten gebastelt wird. In Innsbruck stellte die Liste Fritz in der Aktuellen Stunde im Gemeinderat am Donnerstag die Frage in den Raum: „Kann und soll sich Innsbruck den Song Contest (ESC) leisten?“