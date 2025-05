Mattle für Föderalismusreform: "Bei den Geldflüssen gehört aufgeräumt"

Es wird ein großer einmaliger Werbeeffekt sein. Dass aber Innsbruck so populär und Tirol so bekannt ist, hängt auch damit zusammen, dass die Olympischen Winterspiele bis heute nachhaltig wirken.

Salzburg spart jetzt nachträglich 29 Millionen Euro alleine in der Gesundheit ein. Müssen sich die Österreicher darauf einstellen, dass sie die Haushaltskrise nachhaltig in der Daseinsvorsorge spüren?

Da sind wir beim Unwort der Föderalismusreform. IHS und Wifo sagen: Verantwortung für Finanzierung und effiziente Mittelverwendung gehören konsequent in eine Hand. Werden wir beide noch erleben, dass Schulen oder Gesundheit aus einer Hand verwaltet werden?

In Gesprächen mit Bundespolitikern ist es schon Thema, dass man klar zuordnet, wer für was verantwortlich ist. An unserer Universitätsklinik in Innsbruck arbeiten zum Beispiel Bundesbedienstete und Landesbedienstete. Die Mitarbeiter in Bezirkskrankenhäusern sind wiederum Gemeindebedienstete. Das ist sehr komplex.

Eine klare Struktur zu schaffen, bedeutet ja nicht, den Föderalismus abzuschaffen. Bei den Geldflüssen gehört aber definitiv aufgeräumt. Bei allen Maßnahmen geht es immer darum, dass die Bevölkerung jene qualitätsvollen Dienstleistungen erhält, die sie erwartet.

Wo würde denn Landeshauptmann Mattle aufräumen und die Strukturen bereinigen, wenn er es sich aussuchen könnte?

Es sind vor allem zwei Bereiche: Gesundheit und Bildung. Als Landeshauptmann ist man immer wieder überrascht, warum das so kompliziert sein muss. Generell werden die Lehrer vom Bund finanziert. Den Bereich der landwirtschaftlichen Schulen zahlt das Land.

Und jetzt ist neu dazugekommen, dass pädagogische und administrative Assistenten von den Gemeinden bezahlt werden. Aber in der Verfassung ist klar geregelt, dass die Pädagogik Aufgabe des Bundes wäre. Das zu bereinigen, steht jedenfalls an.