ESC 2026: Welche Chancen Innsbruck auf die Austragung hat

2014 war Innsbruck auf den letzten Metern auf der Strecke geblieben. Nachdem Conchita Wurst den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen und somit die darauffolgende Ausgabe nach Österreich geholt hatte, bekundeten zunächst zahlreiche Städte - wie auch nun wieder nach dem Sieg von JJ in Basel - Interesse an der Austragung .

Innsbrucks damalige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zeigte sich "entsetzt". Man war überzeugt davon, das beste Angebot gelegt zu haben. Der seinerzeitige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, zuletzt als SPÖ-Finanzminister gehandelt, entschied sich für das rot regierte Wien und sprach von einer "Bestbieterentscheidung".

Der nächste Anlauf

In Tirol vermutete man einen politischen Hintergrund, der den Ausschlag gegeben hatte. Elf Jahre später will es nun der Nach-Nach-Folger von Oppitz-Plörer wissen. Schon am Sonntag warf Bürgermeister Johannes Anzengruber den Hut in den Ring. "Wir werden ein Topangebot liefern“, kündigte er an.