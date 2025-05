Wenn es um Kandidaten für den Wirtschaftsnobelpreis geht, fällt seit Jahren der Name Ernst Fehr. Der an der Uni Zürich tätige Vorarlberger ist Vorreiter der Verhaltens- und Neuroökonomie und zählt zu den renommiertesten Ökonomen. Fehr war auf Einladung der Akademie der Wissenschaften in Wien und gab dem KURIER als einziger Zeitung ein Interview.

KURIER: In Berlin und Wien gibt es neue Regierungen. Deutschland will sich mit Hunderten Milliarden aus der Krise investieren, Österreich versucht sich aus der Krise hinaus zu sparen. Müsste man nicht beides gleichzeitig angehen?

Ernst Fehr: Das ist aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen nicht wirklich vergleichbar. Das Paradebeispiel ist die Deutsche Bahn. Da braucht es einfach massive Investitionen in die Infrastruktur. Und zweitens ist Deutschland für die europäische Verteidigung wichtiger als das kleine, neutrale Österreich. Österreich kann sich den Luxus erlauben, in gewissem Sinn Trittbrettfahrer der Rüstungsanstrengungen der anderen zu sein. Beide Bereiche zusammen, Infrastruktur und Bundeswehr, verschlingen in Deutschland Unsummen. Das hat Österreich in dieser Form nicht.

Sie leben seit 1994 in Zürich. Was kann Österreich von der Schweiz lernen?

Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen den beiden Ländern, auch kulturelle. In der Schweiz wurde beispielsweise mehrfach die Einführung der 40-Stundenwoche verworfen, man ist noch immer bei 42 Stunden. Oder die Erhöhung des Mindesturlaubs wurde per Volksentscheid abgelehnt.

Typisch Schweiz. Das Land ist viel stärker arbeitgeber- und wirtschaftsorientiert, Österreich mehr sozialpartnerschaftlich geprägt ...

Die Bevölkerung der Schweiz weiß einfach, dass man Wohlstand zuerst erarbeiten muss, bevor man ihn verteilen kann. Das spielt eine ganz wichtige Rolle.