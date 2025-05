Ab 1. Juni: Trump droht mit 50-Prozent-Zöllen auf alle EU-Waren

Schon zuvor hatte Trump Zollsätze gegen einzelne Staaten vorab via Truth Social angekündigt, nicht immer fielen sie letztlich so hoch aus. Wie die Financial Times berichten, wird der US-Handelbeauftragte Jamieson Greer noch am Freitag mit EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič sprechen, der stellvertretend für alle EU-Staaten in Handelsfragen verhandelt.

Zölle wären doppelt so hoch wie bei Trumps erster Ankündigung im April

Im April hatte Trump bereits weitreichende Zölle gegen fast alle Staaten der Welt in Kraft gesetzt, die EU war damals zunächst mit 20 Prozent betroffen. Das hätte bedeutet, dass bei allen Waren, die aus EU-Mitgliedsstaaten in die USA exportiert werden, eine Gebühr von 20 Prozent des Kaufpreises an das US-Zollamt abgeführt werden muss.

Am Tag des Inkrafttretens setzte Trump die weltweiten Zölle jedoch auf 10 Prozent herab und kündigte an, mit allen betroffenen Staaten verhandeln zu wollen. Diese Verhandlungen zwischen US- und EU-Vertretern brachten offenbar nicht die von Trump gewünschten Ergebnisse zutage.

Wie von vielen Experten erwartet wurde, ist Europa damit zum nächste Ziel der aggressiven Handelspolitik in Trumps zweiter Amtszeit geworden. Und das nur zwei Wochen, nachdem die USA ihren Zollstreit mit China, das zwischenzeitlich US-Zöllen von 125 Prozent ausgesetzt war, vorläufig beigelegt hatte.