Auf Partnersuche: Wie die EU mit Handelsabkommen Trumps Zöllen ausweichen will

Vergangene Woche im Kongress in Washington, diese Woche bei Kaffeebauern in Indonesien: Der Reiseplan von Bernd Lange spiegelt ziemlich genau wider, was die EU derzeit handelspolitisch umtreibt. Als Chef des Handelsausschusses im EU-Parlament muss der Deutsche die Trump-Regierung von weiteren Zoll-Eskapaden abbringen und im gleichen Tempo Europas Wirtschaft neue Partnerschaften in Südostasien sichern. Indonesien, das Schwellenland mit seiner wachsenden Agrarindustrie und Rohstoffen wie Nickel ist da einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Ein Handelsabkommen mit der EU ist beinahe ausgehandelt. Mit Indien treibt Brüssel die lange eingeschlafenen Gespräche voran.