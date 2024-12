Was der Mercosur-Pakt bedeutet und warum das auch Österreich betrifft

Auch in Ländern wie Polen, den Niederlanden und nicht zuletzt Österreich haben sich die Bauern deshalb dagegen quergelegt und die Regierungen unter Druck gesetzt. In Frankreich haben sich deshalb sowohl die Rechtspopulisten von Marine le Pen, als auch die vereinigte Linke zum Vorkämpfer gegen den Mercosur-Pakt gemacht - und das inmitten einer akuten politischen Krise , die das Land über Monate führungslos machen könnte.

Auch in der EU-Kommission in Brüssel ist man sich bewusst, wie sehr die Zeit drängt. Außerdem ist die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft das zentrale Thema der gerade begonnenen zweiten Amtsperiode von Ursula von der Leyen. Doch in seiner ursprünglichen, also vor mehr als 20 Jahren geplanten Form, lässt sich das Abkommen kaum umsetzen.

Was noch nötig ist, damit Mercosur in Kraft tritt

Dafür wäre nämlich nicht nur Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedsstaaten nötig, sondern auch eine Ratifizierung in allen nationalen Parlamenten. Darum arbeitet man seit längerem daran, das Abkommen zu teilen - in einen politischen Teil und in ein reines Handelsabkommen, ohnehin der wichtigste Teil.

Um das durchzubringen, würde eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten genügen, also müssten Staaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, mit "Ja" stimmen. Ob diese Mehrheit gegen den Widerstand Frankreichs und dazu Polens und Österreichs zustande kommt, ist aber auch keineswegs sicher.

Daher könnte die Kommissionschefin sich vorerst auf eine Grundsatzeinigung per Handschlag beschränken. Das Tauziehen um die Mehrheit könnte danach und mit weniger öffentlichem Aufsehen stattfinden. In der EU-Zentrale wurden bis zuletzt noch zahlreiche weitere Varianten erwogen, um das Abkommen irgendwie über die Ziellinie zu bringen.

Warum der Vertrag doch noch ins Wanken geraten könnte

Vor der Presse aber wollte die EU-Kommission nicht ausschließen, dass unerwartete juristische Fallgruben auftauchen könnten. Auch ist nicht klar, wie massiv der politische Widerstand in Frankreich, angetrieben von neuen Bauernprotesten, ausfallen wird.