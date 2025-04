Globalisierung: Wer gewinnt und wer verliert

Deshalb hat Trump ein paar Rückzieher gemacht. Weil Zölle die USA in die Rezession treiben könnten. Trump hat das offenbar vergessen. Er verdrängt auch, dass sein Plan, die Re-Industrialisierung der USA, unmöglich ist. In der Ökonomie gilt dasselbe Grundgesetz wie in der Naturwissenschaft: Was tot ist, bleibt tot.

Die Weltwirtschaft wird künftig von China dominiert werden. So wie ungefähr bis ins Jahr 1800. In unserem europa-zentrierten Weltbild wird unterschlagen, dass China über Jahrhunderte die größte Handelsmacht war. Bis man vor 200 Jahren die Grenzen dichtmachte. Und unterging.

Das neue China zeigt, wie sehr die Globalisierung Aufschwung und Wohlstand erzeugt. Die UNIDO, die Industrieorganisation der UNO, prognostiziert, dass bis zum Jahr 2040 rund 45 Prozent der globalen Industrieproduktion in China stattfinden werden. Im Jahr 2000 waren es neun Prozent.

Und Europa? Trump hat die EU aufgescheucht. Sie sucht neue Absatzmärkte. Gut so. Das wird die hier stark ausgeprägte Antiglobalisierungsstimmung hoffentlich eindämmen. Man erinnere sich nur an die Hysterie rund um das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA.

Abgesehen davon, ist die EU-Außenhandelspolitik einem, wie man an der Börse sagen würde, starken „Klumpenrisiko“ unterworfen. Die mit Abstand wichtigsten Absatzmärkte der EU sind, erraten, China und die USA. Nun erzeugt nicht nur Trump Druck im globalen Wirtschaftsgefüge, sondern auch China. Das Land wird immer stärker zum ökonomischen Konkurrenten für die EU.

So nimmt die EU nun also verstärkt Märkte wie Indien oder Indonesien ins Visier. Doch sind diese Länder zwar bevölkerungsreich, es fehlt ihnen aber noch die Kaufkraft. Verluste und Unwägbarkeiten im Handel mit den USA und China lassen sich so also nur abfedern.

Doch ist das besser als nichts. Bleibt also primär das Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay – Stichwort Mercosur. Nicht nur aus ökonomischer Sicht macht das Abkommen Sinn. Auch aus geopolitischer. Weil China ebenfalls stark nach Südamerika drängt.

Die Hoffnung übrigens, dass man mit Trump verhandeln kann, sollte man begraben. Der Mann ist ein Irrwicht, auf den man sich nicht verlassen kann. Die Globalisierung wird aber auch er nicht aufhalten können.