Regenbogenfahne im Müll: ÖVP und FPÖ verhindern Auslieferung Grubers

„Es entspricht der politischen Gepflogenheit im Parlament, dass die Immunität der Abgeordneten für ihre politischen Tätigkeiten gewahrt bleibt. Das wird im Parlament so gehandhabt, das handhaben wir im oberösterreichischen Landtag so. Einzige Ausnahme ist, wenn ein Abgeordneter freiwillig auf seine Immunität verzichtet“, verteidigt ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel die Vorgangsweise der ÖVP.

SPÖ, Grüne und Neos wollten, dass diese Wahlkampf-Aktion des Freiheitlichen Landesparteisekretärs strafrechtlich überprüft wird, deshalb wurde eine Strafanzeige gegen Gruber bei der Staatsanwaltschaft Linz eingebracht. Wer diese strafrechtliche Überprüfung nicht will, sind die ÖVP und die FPÖ in Oberösterreich. Denn die Mandatare dieser beiden Fraktionen stellten sich im Ausschuss am Donnerstag gegen die Auslieferung Grubers.

Deshalb sei er so erschüttert, wie er in einer Aussendung festhält: "Dass gerade die ÖVP Nibelungentreue übt, statt Verlässlichkeit, Anstand und Gepflogenheiten einzuhalten, kann doch auch dort nicht allen recht sein."

In diese Kerbe schlägt auch Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer: "Für die Beurteilung dieses Zusammenhangs gelten die selben Regeln, wie für den Nationalrat. In dessen Immunitätsausschuss gibt es eine langjährige, gängige Spruchpraxis. Diese besagt, dass Handlungen im Wahlkampf für andere Vertretungskörper als den Nationalrat auch nicht als im Zusammenhang mit der Ausübung des Nationalratsmandats zu sehen sind. Es geht nämlich nicht um einen Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit allgemein, sondern um die Ausübung des jeweiligen Mandats im Speziellen."

Unterstützung erhielten die Freiheitlichen und die ÖVP übrigens von der Liste MFG im oö Landtag: "Wenn wir unseren Kollegen jetzt ausliefern, schaffen wir einen gefährlichen Präzedenzfall. Wir öffnen die Tür, dass in Zukunft jeder Abgeordnete, der eine unpopuläre Meinung vertritt, Ziel einer strafrechtlichen Verfolgung wird."

Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Was bedeutet das aber tatsächlich, dass Gruber jetzt nicht an die Staatsanwaltschaft ausgeliefert wird? "Er kann jetzt nicht verfolgt werden", erläutert ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass das Verfahren nach § 192 Strafprozessordnung "abgebrochen" wird. In diesem Fall wird abgewartet, bis die vorübergehende Immunität von Gruber - etwa durch den Wegfall des Mandats - ausgelaufen ist, dann das Verfahren fortgesetzt. "Eine Verjährung tritt in diesem Fall nicht ein", versichert der Sprecher. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft sei in der nächsten Woche zu erwarten.