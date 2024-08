KZ-Zeitzeuge: "Menschen haben keine Lehren für die Zukunft gezogen"

"Es war super, bis zu dem Tag, an dem die Zeit kam, an die wir uns bis heute erinnern." Stanislaw Zalewski wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Am 1. September 1939 ging der damals knapp 14-Jährige wie immer in Warschau zur Schule, als die deutschen Flugzeuge über Polen donnerten. "Sicher nur eine Übung", hätten viele damals gesagt. Ihm war klar: "Das war der erste Kriegstag."