Paaradox: Wir haben einen Vogel, Teil 2

Schon super: Kaum oute ich den Mann nebenan als Natur- und Vogelbeobachter und er mich als Frau mit einem Herz für Steine, erreichen uns viele gute Tipps von Leserinnen und Lesern. Was das für den Vogel des Herrn Hufnagl bedeutet, lesen Sie am besten drüben. Aber auch ich bin nun im Besitz des Steins der Weisen – in Form einer Liste, die mir per Mail zugestellt wurde. Ihr Titel: „Mineralien einfach bestimmen.“

So soll ich mir die Strichfarbe des Gesteins zu Gemüte führen, weiters die „Spaltbarkeit des Glanzes“, allenfalls wäre auch an eine Analyse der chemischen Zusammensetzung zu denken. Was im privaten Rahmen mit dem „Flammenfärbungstest“ funktionieren würde, bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Außerdem könnte das entschlossene Zertrümmern der Stücke zu Einsichten führen – weil ich von den Brucheigenschaften auf die Art des Gesteins schließen könne. Das brauche ich dafür: Bunsenbrenner, Säure, Hammer und eine Lupe.