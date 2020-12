Paaradox: Der Wunderbaum

Jahrzehnte später weiß ich einen Profi an meiner Seite, der auch morgen wieder – sehr zeitig in der Früh – ausrücken wird, um seine Vorstellung des perfekten Christbaums zu realisieren. Mit der Wasserwaage in der einen und einem Geodreieck in der anderen Hand. Nun wird er den berühmten Einstein’schen Baum-Ast-Winkel messen, und dann mithilfe einer raffinierten Gleichung ausrechnen, wie viele Kugeln in den vorhandenen Baum-Raum passen. Außerdem wird er sich eingelesen haben, wie man als Weihnachtsmann nebenan den Frischezustand des Baums erkennt. Zu diesem Zwecke wird er sich leise ächzend niederknien, die Schnittstelle beschnuppern und mit seinen Fi

ngern an Nadeln ziehen. Er wird auch diesmal auf die Frage Heans, wos mochen Sie do? antworten: Dasselbe wie jedes Jahr, einen Wunderbaum für meine Frau finden, was sonst?! Um irgendwann in der Dämmerung nach Hause zu kommen und zu sagen: Mission completed! Habemus Baumum! Allein dafür lieb’ ich ihn. Auch wenn er, ebenfalls wie immer am Heiligen Abend, fluchen wird: Verdammt, das Zimmer ist viel zu niedrig! Dann reiche ich ihm still die Geflügelschere, einen Tupfer für die Nerven und Tee mit sehr viel Rum drin.

