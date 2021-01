Paaradox: O solo mio!

Sie

Das mit dem Aufeinanderpicken während der Lockdowns haben wir bisher gut hingekriegt, waren wir uns in der Silvesternacht einig. Da hatten wir allerdings schon drei Flöten Mitternachts-Sprudel intus. Nüchtern betrachtet ist es ähnlich, dennoch entwickelt der Mann Anti-Symbiose-Bedürfnisse. Etwa nach einem allein allein sein, wie er es poetisch formuliert, dazu: Dackelblick. Einen Hauch weniger poetisch und ins Praktische übersetzt, bedeutet das nichts anderes als seine Flucht von meinem Radar. In eine Welt, in der ihn niemand beobachtet und Dinge, die er tut, kritisch hinterfragt. Oder süffisant anmerkt, dass es recht deppert ist, sich nach 24 Schokokeksen drei Käsekrainer in die Figur zu schieben. Wenn er über allein allein parliert, flackert’s in seinen Augen, die Vision des Hufnagl’schen Solo-Tanzes zeichnet sich ab. Von Binge-Serien-, Sportübertragungs- & Tschinbumm-Filme-Schauen an transfetten Snacks. Vielleicht schwingt auch die Idee einer Spielkonsole mit – so, wie man sich halt den klassischen Homo ludens um die 50 und in der Midlife-Crisis vorstellt.