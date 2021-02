Paaradox: Einen Vogel haben

Er

Vielleicht ist es eine Alterserscheinung. Aber mich ödet der Winter sagenhaft an. 4 Tage wären ok. 4 Wochen von mir aus. Aber doch nicht 4 Monate? Und so ertappt mich meine Frau immer wieder dabei, wie ich seit der Adventzeit verträumt aus dem Fenster blicke, um zur Seelenerwärmung das Bild eines Achterls Veltliner auf dem Terrassentisch zu entwerfen. Sie sagt: Was is, schon wieder auf Knospensuche? Ich antworte: „Ja, ich will, dass endlich wieder alles eitel Sonne ist.“ Und sie: Ah eh, kannst du dann bitte, wenn du ausgeglotzt hast, Holz aus dem Keller holen? Wen wundert’s, dass ich mich in solchen Momenten über jedes Indiz freue, das die Rückkehr des Frühlings offenbart? Wohl wissend, dass damit auch die Rufe nach Laubklauben, Löchergraben und Erdeschultern nahen. Und als ich vor wenigen Tagen die Vogerln hörte, die für mich die ersten Strophen eines Lenzliedleins tirilierten, hüpfte mein Herz. Selbstverständlich sammle ich nix im Wald, außer wohlige Gefühle. Und auch deshalb, weil ich gar nicht wüsste, wo ich das Zeug lagern sollte.

Ihre Steine

Unsere Wohnung ist nämlich schon voll mit Kramuri. Weil gnä Kuhn seit immer schon auf Schnickschnackzack ist und Sommersouvenirs über Regale und Kommoden verteilt. Kein Schmäh, alleine das Potpourri aus Steinen würde reichen, um die Straße vor dem Haus neu zu pflastern. Kein Ort dieser Welt, an dem die Liebste auf die Frage Stein oder Nichtstein? nicht mit Au ja! geantwortet hätte. Einmal sammelte sie an einem griechischen Strand stundenlang begeistert grüne Steinchen, in der Annahme, etwas besonders Wertvolles entdeckt zu haben. Umso trauriger war sie dann, als ihr der Tavernenwirt Aigidios erklärte, dass es sich dabei lediglich um Bierglassplitter handeln würde – vom Meerwasser abgeschliffen. Was nichts daran änderte, dass auch die Scherbe mit nach Wien musste, als Andenken an eine Anekdote. Nun, da erscheint mir ein Facebook-Eintrag über Eichhörnchen vergleichsweise normal.m

