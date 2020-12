Paaradox: Einen Baum aufstellen

Er

In Wahrheit bräuchten wir längst einen geräumigen Zweitkeller, der ausschließlich der Lagerung von Christbaumschmuck dient. Ich muss hoffentlich nicht näher ausführen, wer für die fast bizarre Anhäufung von Klimbim verantwortlich ist. Aber wehe ich wage am Tag des Aufputzens den Versuch, das Schachterl mit den über Jahrzehnte gesammelten Glöckchen nicht ans weihnachtliche Tageslicht zu holen – bist du verrückt, mit dem Engelsglockerl hat schon der Pepi-Opa zur Bescherung geläutet. Und so stehe ich alle Jahre wieder vor einem Baum und vielen Kisten. In denen sich u. a. rekonvaleszente Strohhirten aus den 1960er-Jahren befinden, urigbunte Lametta-Girlanden, die bestenfalls noch zum Dichten von Mauerrissen geeignet wären, oder blau glänzende Tannenzapfen aus Stanniol, die sogar Hund Gustav anbellt.

Zierzauberer

Es stellen sich daher in traditioneller Verlässlichkeit zwei Fragen: 1. Wie sehr darf sich eine Ehefrau in das meisterliche Werken eines Zierzauberers einmischen (nachdem sie zuvor geächzt hat: Das Schmücken musst bitte du erledigen, ich mach’ sonst eh alles)? Ich behaupte, Interventionen sollten lediglich zum Zwecke des Frohlockens und Preisens gestattet sein. 2. Wie viel Ästhetik muss ich opfern, um der Sentimentalität der Liebsten gerecht zu werden? Ich behaupte, wenn eine grünschimmernde, gläserne Krippe an einem prominenten Ast platziert werden soll, nur weil die einst ein Geschenk der Nachbarin aus Ottakring war, muss ich als Architekt des Schönen wortreich einschreiten. Aber dann wird gnä Kuhn leider erst recht aufputzmunter. Und so gehören manche Dialoge zu unserem Weihnachtsritual wie die Stille zur Nacht. Sie: Jö, schau, das musst du aufhängen! Ich: Fix nicht, das ist schiach. Sie: Gar nicht, du bist schiach zu mir. Ich: Geh’ bitte, das schaut doch nicht gut aus. Sie: Sagt wer? Ich: Der Weihnachtsmann. Sie: Der hat dem Christkind gar nix zu sagen. Ich: Also von mir aus. Sie: Na schau’ ... und wo ist jetzt eigentlich die Glaskrippe?

michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9