Kralicek geht essen: Die Sperrstunde

Die schrittweise Öffnung der Gastronomie nach dem Lockdown hat ein Schlaglicht auf eine Geißel der Menschheit geworfen, die man längst schon besiegt glaubte: die Sperrstunde. Warum diese bei den Gästen nicht den besten Ruf hat, ist leicht erklärt. Man lässt sich ja schon von den Eltern („Spätestens um neun bist du zu Hause!“) oder später vom Lebenspartner („Komm nicht zu spät, ja?“) nur ungern sagen, wann es genug ist. Und jetzt soll das der Wirt für einen entscheiden?

Die meisten von uns – radikale Wirtschaftsliberale jetzt einmal ausgenommen – finden es völlig normal, dass Supermärkte oder andere Geschäftslokale irgendwann zusperren. Bei Ess- und Trinklokalen ist das anders. Daran kann man einmal mehr erkennen, dass ein Gasthaus eben mehr ist als ein schnödes Geschäft. Es kann auch Heimat, Schutzzone oder Freiraum sein; die Sperrstunde steht also für Werte, die sonst eigentlich unbefristet gültig sind. Man denke nur an das alte West-Berlin, das zwar eingemauert war, diesen beklemmenden Umstand aber dadurch kompensierte, dass es in der Stadt keine polizeiliche Sperrstunde gab.

Problematisch an der Sperrstunde ist schon die schwammige Definition: Man weiß nicht, was genau damit eigentlich gemeint ist. Bezeichnet der Begriff „Sperrstunde“ den Zeitpunkt, ab dem niemand mehr rein darf, oder müssen dann schon alle draußen sein? Tendenziell leider Letzteres, was eine weitere Frage aufwirft: Bis wann darf eine Bestellung aufgegeben werden? Kommt darauf an – das macht es ja so kompliziert. Umsichtige Wirtinnen oder Kellner rufen freundlicherweise eine „letzte Bestellung“ aus. Weniger nett ist allerdings, wenn sie dann – wie das unlängst einem Freund von mir passiert ist – ein letztes Krügerl servieren und zehn Minuten später wegen Sperrstunde die Sessel auf die Tische stellen.