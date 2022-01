Kralicek geht essen: Die Aïda

Die Filialen der Café-Konditorei-Kette Aïda haben sowohl das Stadtbild als auch das Lebensgefühl von Wien jahrzehntelang entscheidend mitgeprägt. Besonders die frühen, in den 1950er- und 1960er-Jahren eröffneten Filialen waren architektonisch äußerst ambitioniert gestaltet: elegante, spezifisch wienerische Interpretationen von Nachkriegsmoderne. Nirgends war man einer italienischen Café-Bar näher als bei der Aïda. Wer wollte, konnte einen schnellen Espresso an der Bar nehmen; angeblich gab es in der wunderschönen Aïda-Filiale in der Wollzeile überhaupt die erste Espressomaschine Wiens. Die meisten Gäste aber zogen es, ganz unitalienisch, dann doch vor, sich zumindest „auf einen Sprung“ an einen Tisch zu setzen und zur Melange eine Kardinalschnitte oder eine Topfengolatsche – für beides ist die Aïda berühmt – zu verzehren.

Überhaupt sind schon die Mehlspeisen allein ein gutes Argument, die Aïda aufzusuchen; das unterscheidet sie von einem italienischen Café. Und anders als in den klassischen Wiener Kaffeehäusern wurde in der Aïda schon immer großer Wert auf guten Kaffee gelegt. Der Aïda-Kaffee (100 Prozent Arabica, daher eher mild) wird selbst importiert, selbst gemischt und selbst geröstet, er hat ein ganz spezielles Aroma. Dieses hat interessanterweise eine starke Affinität zu Schlagobers. Auch Kaffeepuristen, für die das normalerweise ein Sakrileg ist, lassen sich die Aïda-Melange mit Schlag servieren. Weil das dort irgendwie zusammengehört. Geheimwissen wie dieses hatte man als Wiener früher in der DNA. Die Generation Hafermilch aber findet es möglicher- weise einfach nur befremdlich, Schlagobers in den Kaffee zu tun.