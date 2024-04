Wann ist ein Schritt ein Schritt? - Wenn die Uhr ihn zählt

Das geht seit Jahrzehnten richtig rein: 10.000 Schritte täglich sollen gut sein für das Herz-Kreislauf-System, für die Fitness, perfekt zum Abnehmen (und irgendwann wird auch der Zusammenhang als Anregung für die Libido auftauchen, aber da fehlt noch die passende Studie, die das untermauert).

So schön rund diese Zahl 10.000 auch ist – sie war eigentlich ein Werbeschmäh aus den 1960er-Jahren. Erfunden von einer Firma aus Japan, die ihren handlichen kleinen Schrittzähler an Mann und Frau bringen wollte. Das Gerät trug den Namen "10.000-Schritte-Zähler". So ein Zufall.