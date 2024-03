Berufliche Treffen im Fitnesscenter? Super!

Facebook erinnerte kürzlich an einen Jahrestag, an dem das gewohnte Leben in Schockstarre anhielt: Corona. 1. Lockdown im März 2020. Die Kolumnistin postete damals Fotos vom leeren Bürotrakt – alle anderen Kolleginnen und Kollegen waren im Homeoffice. Diese Fotos spülen aber auch andere Bilder zurück ins Gedächtnis – Reminiszenzen an viele Spaziergänge, denn Fitnessstudios, Boulderhallen und Schwimmbäder waren ja geschlossen.

So viel los war selten entlang der Promenaden von Flüssen oder in Wäldern: Halb Österreich schien nämlich damals das sitzende Tratscherl im Kaffeehaus (ging nicht, weil geschlossen) auf den Spaziergang im Freien (großteils erlaubt mit Abstand) verlegt zu haben.