Körperfettanteil an Muskelmasse: "Ich bin noch dick da"

Die Bilanz ist also angesichts so mancher Anlaufschwierigkeiten seit Dezember passabel. Die tägliche Sportstunde klappt immer öfter, vergangene Woche fünf Mal. Das liegt auch am Wechsel in das neue Fitnesscenter mit Gruppenkursen (auch wenn, wie bereits gestanden, mit eher tollpatschiger Umsetzung) und Laufbändern mit guten TV-Geräten. "Schneeweißchen und Rosenrot“ zu sehen, während man dahintrabt, ist beachtlich kitschig, erlaubt aber den Lauf zurück in eine Kindheit voller Märchen.

Und? Lohnt sich die Mühe?

Nach all der Mühe (ja, auch Training ist nicht immer nur Spaß) ging die Kolumnistin davon aus: Das Laufen, Hüpfen, Stemmen, Beugen und Drücken muss doch auch schon gefruchtet haben.