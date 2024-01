Auf dem Weg zu Usain Bolt gibt es keine Abkürzung

Da läuft es eine Woche gut (sechs Mal Vorsatz eingehalten) – und schon schleicht sich der alte Schlendrian wieder ein. Es folgte dann nämlich eine Woche, die trainingsmäßig mau war, in der lief null, nix, nada. Zur Bestätigung liest die Kolumnistin dann obendrein auch noch, dass sie damit völlig in der Norm liege: Laut Umfragen sei nämlich der 17. Jänner jener Tag gewesen, an dem die meisten Vorsätze baden gehen.

Eine Feier mit Truthahn?

Die Auswertung der Daten einer Fitness-App legen außerdem noch eines obendrauf: Vier Fünftel aller Hobbysportler hätten demnach bis zum 19. Jänner alle Motivation verloren. "Genier dich nicht“, raunt das innere Faultier zufrieden aus dem Off. "Du bist nicht allein.“ Zudem hat der 17. Jänner in den USA sogar mit „Ditch New Years Resolutions Day“ einen hübschen eigenen Namen. (Feiert den eigentlich auch jemand mit Truthahn?)