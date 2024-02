Warum Untertauchen in der Menge zu Kicheranfällen führen kann

Ein neuer Vorsatz? Immer her damit!

Nun, das klang vernünftig. Ein neuer Vorsatz? Her damit! Aber womit anfangen? Am besten mit dem Untertauchen in der Menge: Die Kolumnistin raffte sich auf, in einen Fitness-Gruppenkurs zu gehen.

Schnappte sich Matte und Handtuch – und damit nur ja keine Ausreden-und-Fluchtgefahr bestand, wurde auch der Ehemann zu "Bodyshaping“ samt vorhergehendem Sixpack-Training mitgeschleppt. (Der aber vorher in den Saal spähte, um zu sehen, ob er eh nicht der einzige Mann und so .... nein, es waren vier Herren.)