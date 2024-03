Sportuhren können anstrengend sein. Vor allem, wenn sie dauernd sprechen

Die Stimme am Handgelenk. Es gibt im Grunde drei Typen von (mehr oder weniger) passionierten Läuferinnen und Läufern. Gruppe 1 hüpft in Gewand und Schuhe, geht vor die Tür – und trabt los. Gruppe 2 sucht nach dem passenden Funktionsshirt und der perfekten Laufhose, schnappt sich Paar drei aus dem Fundus der vier Laufschuhpaare, geht vor die Tür, schaltet die Sportuhr ein – und trabt los. Dann gibt es noch Gruppe 3: Sie folgt den Regeln der Gruppe 2 – hat aber eine sprechende Laufuhr am Handgelenk.