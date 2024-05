Laufen am Strand: Weshalb sieht das bei Pamela Anderson so elegant aus?

Ein halbes Jahr ist der Vorsatz, täglich eine Stunde Sport zu treiben oder wenigstens flotte Bewegung zu machen, schon alt. Und ja, es klappt immer öfter und immer besser, das Vorhaben in den Tag einzubauen (auf der Waage zeigt sich zwar nichts, aber das ist eine andere Baustelle).

Die Kolumnistin hatte Urlaub und vorab große Pläne: Jeden Tag mindestens zwei Stunden Bewegung, damit das All-inclusive-Arrangement nicht so sehr ins Gewicht fällt. Das sollte doch leicht fallen, immerhin fehlen die acht Stunden Arbeitszeit täglich. Erste Idee: Strandlauf. Doch das klappt nur in der Früh halbwegs, weil a.) tagsüber Hürdenlauf um Menschen auf Badetüchern, b.) später viel zu heiß und c.) überhaupt – laufen auf Sand?

Das muss am roten Outfit liegen

Weshalb sah das bloß bei Pamela Anderson oder David Hasselhoff so gut aus? Lag das am knallroten Badeoutfit? Die Eleganz der Kolumnistin glich beim Strandlauf nämlich einem Storch, der durch einsinkenden Sand stelzt (dafür kam viel von dem Sand in den Socken und Schuhen mit ins Zimmer).