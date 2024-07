Das innere Faultier feiert Comeback. Schuld daran ist eine Schulter

Werdende Mütter kennen das vielleicht: Ihr Babybäuchlein wächst kontinuierlich – das Bäuchlein des männlichen Partners aber ebenso. Dieses Schwangerschafts-Partner-Phänomen hat einen Namen, Couvade-Syndrom.

Aber ehe Sie glauben, die Kolumnistin sei schwanger – hier wuchs nicht der Bauch, sondern die Sportunlust in den vergangenen Wochen in Richtung Trägheit an.